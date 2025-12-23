CNN: с 2022 года 30 тыс. украинцев нелегально пересекли границу с Румынией

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 30 тыс. граждан Украины нелегально пересекли румынскую границу с начала конфликта в феврале 2022 года. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

По его данным, большая их часть пытается попасть в Румынию через Карпатские горы на севере страны в уезде Марамуреш. Зачастую, украинские уклонисты не имеют при себе специального снаряжения и оказываются заблокированы в горах либо сбиваются с пути, особенно в плохую погоду. По словам руководителя спасательной службы Salvamont по Марамурешу Дана Бенга, с 2022 года в горах уезда были спасены 377 украинских мужчин призывного возраста. По данным агентства Agerpres, за это же время 29 украинцев погибли, пытаясь переправиться через реку Тису или перейти горы Марамуреша.

Румынские СМИ регулярно сообщают об обнаружении в горах в районе румыно-украинской границы молодых украинцев, пробирающихся в Румынию с целью уклонения от отправки на фронт. Власти Украины, где объявлена всеобщая мобилизация, делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, в частности запрещают выезд за рубеж. В Румынии украинцы-дезертиры получают документы о временном убежище, могут остаться в стране и работать. Многие из них, получив документы, уезжают в другие страны.