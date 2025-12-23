SANA: главы МИД и МО Сирии проведут в Москве переговоры с официальными лицами

В состав сирийской делегации также вошли представители Главного управления разведки

Редакция сайта ТАСС

Глава МИД в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани © Ali Haj Suleiman/ Getty Images

ТУНИС, 23 декабря. /ТАСС/. Глава МИД в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани и глава Минобороны Мурхаф Абу Касра прибывают в Москву с официальным визитом. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

По его информации, министры планируют провести переговоры "с российскими официальными лицами". В состав сирийской делегации также вошли представители Главного управления разведки.

Первый официальный визит делегации новых властей Сирии в Россию состоялся в конце июля. Аш-Шейбани провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, кроме того состоялась встреча с министром обороны Андреем Белоусовым. После этого президент России Владимир Путин принял сирийскую делегацию в Кремле.

15 октября РФ впервые посетил временный сирийский лидер Ахмед аш-Шараа. В ходе встречи с Путиным он заявил о желании "перезапустить" отношения с Москвой.