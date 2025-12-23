Глава МО Израиля намерен возобновить строительство еврейских поселений в Газе

По мнению Исраэля Каца, перед еврейским государством "открываются возможности, которых не было долгое время"

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 декабря. /ТАСС/. Глава израильского Минобороны Исраэль Кац выступил за возобновление строительства еврейских поселений в секторе Газа. Эти высказывания прозвучали на встрече, посвященной началу строительства 1,2 тыс. единиц нового жилья в поселении Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан, передает издание The Times of Israel.

"С божьей помощью, когда придет время, мы также создадим группы первопроходцев в северной части Газы вместо поселений, которые были эвакуированы", - сказал Кац. "Мы сделаем это надлежащим образом в подходящее время", - добавил он.

По мнению министра, перед Израилем "открываются возможности, которых не было долгое время". Он также выразил убежденность в том, что израильское присутствие в Газе будет постоянным. "Мы зашли глубоко в Газу и никогда не уйдем из Газы. Этому не бывать", - утверждал он.

Как отмечает The Times of Israel, слова Каца идут вразрез с положениями плана мирного урегулирования в Газе, принятого при посредничестве США, который не предполагает строительства в анклаве еврейских поселений или аннексий Израилем каких-либо частей сектора.

Газа и израильские поселения

Сектор Газа перешел под контроль Израиля по итогам Шестидневной войны в 1967 году, после чего там началось строительство израильских поселений. В 2005 году Израиль в рамках плана по одностороннему размежеванию полностью вывел из сектора свои войска и эвакуировал оттуда все еврейские поселения вместе с их жителями (21 поселение и около 9,2 тыс. человек).

Их строительство продолжается на Западном берегу реки Иордан, что считается одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося десятилетия палестино-израильского противостояния. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Еврейское государство тогда отказалось выполнять положения этого документа.

7 октября 2023 года боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали приграничные районы Израиля, нападение сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль в ответ начал полномасштабную военную операцию в анклаве, целью которой заявлена полная ликвидация военного и управленческого потенциала ХАМАС. Боевые действия приостановлены с октября нынешнего года, когда вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, заключенное при посредничестве США, Египта и Катара.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя перспективы послевоенного устройства сектора, неоднократно отвергал возможность возобновления строительства еврейских поселений в Газе. Вместе с тем некоторые его соратники по партии "Ликуд", а также их партнеры по правящей коалиции из ультраправых партий "Религиозный сионизм" и "Еврейская мощь" выступали за скорейшее возобновление поселенческой деятельности в анклаве.