СВС: в провинции Альберта одобрили сбор подписей об отделении от Канады

Эдмонтон, провинция Альберта © Oleg Zhyvotkov/ Shutterstock/ FOTODOM

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Избирательная комиссия канадской провинции Альберта одобрила гражданскую инициативу по сбору подписей о выходе из состава Канады. Об этом сообщает телеканал СВС.

По его информации, сбор подписей был инициирован общественной организацией Alberta Prosperity Project. Отмечается, что группе необходимо назначить финансового директора для своей кампании до начала января 2026 года.

Как уточняет телеканал, у Alberta Prosperity Project есть четыре месяца, чтобы собрать почти 178 тыс. подписей под своей петицией.