Венгерский министр Бока считает, что в ЕС происходит конституционный переворот

Министр Венгрии по делам Евросоюза предупредил, что правительство его страны "не будет сидеть сложа руки"

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 23 декабря. /ТАСС/. Руководство Евросоюза пытается осуществить конституционный переворот, присвоив себе суверенные права отдельных стран в нарушение законов и правил сообщества. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в статье, опубликованной в газете Magyar Nemzet.

"В Европейском союзе происходит конституционный госпереворот. Он происходит без политической поддержки со стороны государств-членов и европейских граждан, в нарушение буквы и духа договоров ЕС, с подрывом конституционного строя и государственных институтов", - отметил министр.

Он предупредил, что "правительство Венгрии не будет сидеть сложа руки". "Страны Евросоюза и европейские граждане должны вернуть себе контроль над европейским сотрудничеством и институтами ЕС", - написал Бока. По его мнению, это необходимо для защиты суверенитета Венгрии, сохранения "европейских ценностей в области демократии и верховенства права", а также более эффективного европейского сотрудничества.

"В этих целях мы недавно начали систематический пересмотр полномочий Европейского союза, поскольку сегодня со стороны ЕС стало обычной практикой незаметное расширение своих полномочий", - сообщил венгерский министр.

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что нынешнее руководство Евросоюза, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, пытается в нарушение соглашений об образовании сообщества узурпировать права отдельных стран, в том числе в области внешней политики. Лидеры ЕС, маскируя свои противоправные действия, используют различные лазейки в законах, чтобы захватить всю полноту власти в ЕС. В связи с этим Будапешт призывал своих союзников не допустить реализации "имперских амбиций" Брюсселя и добиваться сохранения национального суверенитета государств - членов ЕС.