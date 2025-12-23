Спикер Сейма Чажастый: антиукраинские настроения среди поляков будут расти

Политик считает, что "люди устают друг от друга, легко воспринимают ложную информацию и строят мифы"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Антиукраинские настроения в Польше будут продолжать расти. Об этом заявил спикер польского Сейма (нижней палаты парламента) Влодзимеж Чажастый в эфире радиостанции RMF24.

"Пробуждаются антиукраинские настроения, это продолжается уже несколько лет", - отметил он. "Очевидно, что чем дольше это продолжается (имеется в виду пребывание украинских беженцев в Польше - прим. ТАСС), [тем больше] люди устают друг от друга, легко воспринимают ложную информацию и строят мифы", - пояснил политик. "Эта проблема не исчезнет завтра или послезавтра, эта проблема будет провоцировать все более радикальные настроения", - добавил он.

В Польше в последнее время ухудшается отношение к украинским беженцам, а также к Украине в целом. В частности, в марте, согласно исследованию аналитического центра Res Futura с использованием ИИ-платформы SentiOne, польские пользователи соцсетей продемонстрировали максимально высокий за последние три года уровень неприязни к украинцам.

По данным польского МВД, в стране проживают более 1,5 млн граждан Украины, из них более 900 тыс. пользуются временной защитой и льготами для беженцев.