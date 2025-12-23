WDR Investigativ: глава разведки ФРГ провел телефонный разговор с Нарышкиным

Порталу неизвестно содержание беседы Мартина Егера и главы Службы внешней разведки РФ

Редакция сайта ТАСС

Руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Егер © Liesa Johannssen/ Pool Photo via AP

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Новый руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (БНД, служба внешней разведки страны) Мартин Егер провел телефонный разговор с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, утверждает портал WDR Investigativ.

По его информации, разговор состоялся на прошлой неделе. Ресурс телерадиокомпании WDR, объединяющий журналистов-расследователей, называет состоявшуюся беседу "редким случаем прямого контакта между немецкими и российскими ведомствами". В публикации WDR Investigativ в X указывается, что содержание разговора неизвестно.

В БНД не подтвердили информацию о разговоре руководителей разведведомств двух стран, подчеркнув, что "не комментируют публично вопросы, в принципе касающиеся разведывательной деятельности".