Депутат Рады Дмитрук: жители села на западе Украины прогнали военкомов

В адрес сотрудников ТЦК звучали оскорбления, в том числе нецензурная брань, следует из видео, опубликованного политиком

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Жители села в Волынской области Украины массово вышли на уличный протест и помешали сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) мобилизовать местных мужчин. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший страну из-за политического преследования.

На опубликованном им видео большая группа гражданских окружила автомобили ТЦК. Один из жителей с включенной камерой мобильного телефона снял всех сотрудников ТЦК, чтобы "их лица запомнили". В адрес военкомов, которые явно не ожидали отпора, звучали оскорбления, в том числе нецензурная брань. В конечном итоге "людоловы", как их называют на Украине, ретировались.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Последние стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы. При задержании военнообязанных нередко применяют силу и нарушают закон. Подобные инциденты неоднократно приводили к гибели людей.