На Украине хотят ограничить получение отсрочек студентами колледжей старше 25 лет

После ужесточения правил получения отсрочки для студентов бакалавриатов и аспирантов наблюдается резкий всплеск "интереса" мужчин старше 25 лет к профессиональному образованию, отметил председатель комитета Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак
11:24

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Верховная рада ищет способ ограничить мужчинам старше 25 лет возможность получать отсрочку от мобилизации в случае поступления в колледж. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

"Работаем вместе с комитетом [Рады] по национальной безопасности, обороне и разведке, чтобы системно пересмотреть правила и закрыть возможные лазейки", - написал он в Telegram-канале.

Депутат пояснил, что после ужесточения правил получения отсрочки для студентов бакалавриатов и аспирантов наблюдается резкий всплеск "интереса" мужчин старше 25 лет к профессиональному образованию. По его информации, в 2024 году больше всего мужчин в возрасте 25+ поступили в учебные заведения именно этого уровня образования (более 55 тыс. человек), в текущем году их было почти 25 тыс.

Издание Hromadske приводит слова замминистра образования Николая Трофименко, который пояснял, что основные вопросы возникают к последовательности получения образования и сейчас идет работа над законопроектом, который бы это регулировал. "Если человек до 25 лет поступает [в учебное заведение], то образование последовательное и человек имеет право на отсрочку. Если поступает после 25 лет или это второе, третье образование, то права на отсрочку от мобилизации нет", - сказал он. 

