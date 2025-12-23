Таиланд сохранит для россиян 60-дневный безвизовый режим в 2026 году

Пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун отметил, что в стране будут рады видеть российских путешественников

БАНГКОК, 23 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Российские туристы продолжат в 2026 году пользоваться безвизовым режимом при посещении Таиланда продолжительностью 60 дней. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный директор департамента информации, пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун.

"На данный момент все остается на своих местах. Мы не пересматривали продолжительность пребывания для туристов в рамках безвизового режима. Будьте уверены, что мы будем рады российским путешественникам", - сказал он.

Комментируя ужесточение таиландской иммиграционной полицией контроля за соблюдением иностранцами правил безвизового въезда, Пхалангкун указал, что принятие подобных мер "не направлено против граждан какой-то определенной страны". Он подчеркнул, что в предпринимаемых таиландскими властями усилиях в борьбе с кибермошенничеством "россияне не являются целью".

По данным Минтуризма королевства, более 1,8 млн россиян побывали в Таиланде в 2025 году, установив рекорд посещаемости королевства и заняв четвертое место по числу визитов среди всех национальных групп туристов. В 2024 году Таиланд посетили 1,745 млн россиян, повторив рекорд 2013 года.

Россияне могут находиться в Таиланде по безвизовому режиму в течение 60 дней с правом платного продления еще на 30 дней за одну-две недели до истечения срока действия безвизового штампа. Такая услуга доступна в любом офисе иммиграционной полиции и обойдется в 1,9 тыс. батов ($60). Далее туристу придется покинуть Таиланд, чтобы не стать нарушителем иммиграционного законодательства.