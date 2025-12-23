Умеров вернулся на Украину после длительного отсутствия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины рассказал Владимиру Зеленскому о нескольких драфтах документов по итогам переговоров в США

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров вернулся в Киев после длительного отсутствия и рассказал Владимиру Зеленскому о нескольких драфтах документов по итогам переговоров в США.

Вместе с Умеровым доклад Зеленскому представил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. "Подробный доклад Рустема Умерова и Андрея Гнатова по результатам встреч с американской командой. Продуктивно поработали с представителями президента [США Дональда] Трампа, и сейчас есть подготовленные драфты нескольких документов. В частности, есть документы относительно гарантий безопасности для Украины, восстановления и базовой рамки для окончания этой войны", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

На Украине имя Умерова давно всплыло в деле о коррупции. Однако он не возвращался в страну с момента активизации переговоров по мирному плану США. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) уже назвал в своем телеграм-канале возвращение Умерова "новогодним чудом".