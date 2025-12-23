Харьковская ВГА: дезертиров из ВСУ при поимке отправляют на фронт в штурмовики

На фоне роста числа военнослужащих, самовольно оставивших воинские части, командованием ВСУ принято решение об изменении порядка работы с "сочниками", рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины распорядилось при поимке отправлять дезертиров сразу на передовую в штурмовые отряды на фоне огромного числа самовольно оставивших части. В том числе, из дезертиров формируют отряды в Харьковской области, сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"На фоне критического роста количества военнослужащих, самовольно оставивших свои воинские части, командованием ВСУ принято решение об изменении порядка работы с так называемыми "сочниками" (самовольно оставившими часть - прим. ТАСС). Согласно новым директивам, дезертиры после их задержания подлежат немедленной отправке в подразделения, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, для включения в штурмовые отряды", - сказал Лисняк.

Он уточнил, что приоритетными для таких солдат определены три бригады ВСУ на сумском направлении, две - на харьковском, по одной - на донецком и днепропетровском направлениях.