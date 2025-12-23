Харьковская ВГА: члены колумбийского наркокартеля воюют на стороне ВСУ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Члены наркокартеля "Клан дель Гольфо", также известного как Лос Урабенос, который специализируется на поставках наркотиков в США и Европу, воюют на стороне Вооруженных сил Украины в Харьковской области в составе иностранной ЧВК. Об этом сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"По информации, полученной УВД ВГА от иностранного источника, связанного с разведкой Французской республики, члены колумбийского наркокартеля "Клан дель Гольфо", также известного как Лос Урабенос, воюют на стороне Вооруженных сил Украины на харьковском направлении. <…> В подтверждение данной информации получены фото символики, агитационные плакаты и военный билет иностранного наемника, которые были найдены на позициях недалеко от села Радьковка Купянского района", - сказал Лисняк.

Колумбийцы из картеля, который специализируется на поставках кокаина в США и Европу, состоят в иностранной частной военной корпорации "Арес групп" в составе подразделения ВСУ "Хартия".

"Бойцы картеля - не просто наемники, они набираются боевого опыта, включая обучение управлению БПЛА украинскими инструкторами, чтобы применить его в Колумбии, а также создают новые каналы поставок кокаина в Европу через коррупционные структуры на Украине и [в] Молдове, используя вспомогательные фирмы агропромышленного бизнеса "Агротрейд", а также логистику ВСУ", - добавил Лисняк.