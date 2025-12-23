ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Орбан: в Западной Европе меняется отношение к конфликту на Украине

переговоры между США и Россией могут привести к прекращению огня и даже к установлению прочного мира при участии Украины, подчеркнул премьер-министр Венгрии
Редакция сайта ТАСС
12:18

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

© AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 23 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что в Западной Европе меняется отношение к конфликту на Украине.

"Переговоры между США и Россией могут привести к прекращению огня и даже к установлению прочного мира при участии Украины. Тем временем в Западной Европе рушится большая ложь: финансирование этой войны действительно сопряжено с финансовыми издержками. По мере поступления законопроектов общественное мнение меняется. Люди, а не элиты, остановят Европу от вступления в войну", - написал глава правительства в Х. 

УкраинаРоссияВенгрияОрбан, Виктор