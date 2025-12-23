На Украине в 2027 году введут 12-летнюю систему школьного образования

Такая реформа начала реализовываться в 2018 году, отметила замминистра образования и науки страны Надежда Кузьмичева

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Во всех школах Украины 12-летняя система образования начнет работать с 1 сентября 2027 года. Об этом пишет агентство РБК-Украина со ссылкой на замминистра образования и науки страны Надежду Кузьмичеву.

Она пояснила, что это соответствует закону, "который был принят еще в 2020 году". "И все дети, которые пойдут в 10-й класс в 2027-м году, будут учиться 12 лет", - приводит агентство слова замминистра.

Кузьмичева добавила, что подобная реформа начала реализовываться в 2018 году - все дети, кто тогда пошел в первый класс, уже учатся по новому стандарту.

Вопрос перехода на новую школьную систему встал на Украине с момента государственного переворота 2014 года. В марте 2020 года Владимир Зеленский подписал закон "О среднем образовании", где указано, что 11-12 классы станут профильным циклом среднего образования.

С 1 сентября 2025 года на Украине начался эксперимент по внедрению 12-летнего обучения в некоторых школах. Тогда глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак обосновывал эту тенденцию желанием стать ближе к западным странам, отдалившись от России. Он отмечал, что переход на указанную систему будет способствовать признанию европейцами украинских аттестатов.