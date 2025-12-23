Армия Камбоджи обстреляла позиции таиландских военных из реактивной артиллерии

Столкновения с применением стрелкового оружия на границе Камбоджи и Таиланда начались 7 декабря

БАНГКОК, 23 декабря. /ТАСС/. Армия Камбоджи обстреляла позиции таиландских военных из минометов и реактивной артиллерии в приграничной провинции Сисакет. Об этом сообщил второй военный округ Сухопутных сил Таиланда.

"Камбоджийские силы применяли минометы, артиллерию и реактивные системы залпового огня БМ-21 против наших оборонительных позиций. Наши силы открыли ответный огонь и использовали артиллерию для уничтожения многочисленных вражеских целей", - говорится в сообщении.

Столкновения с применением стрелкового оружия на границе Камбоджи и Таиланда начались 7 декабря. Таиландские сухопутные силы 8 декабря сообщили, что камбоджийские военные начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Посольства РФ в обеих странах рекомендовали российским туристам воздерживаться от посещения приграничных районов.