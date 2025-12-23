CBS: администрация Трампа пытается закрыть тысячи дел о предоставлении убежища

По данным телеканала, юристы миграционной службы настаивают на депортации людей в третьи страны, которые подписали с США соглашения о приеме мигрантов

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена отклонить тысячи заявок мигрантов о предоставлении убежища и депортировать заявителей в третьи страны. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на внутренние данные правительства.

Согласно им, на момент начала декабря миграционная служба США подала более 8 тыс. ходатайств в миграционные суды по всей стране с требованием прекратить рассмотрение дел просителей убежища. Во внутренних судебных документах, с которыми ознакомился телеканал, говорится, что юристы миграционной службы настаивают на депортации людей в третьи страны, которые подписали с США соглашения о приеме мигрантов. В списке стран значатся в том числе Гватемала, Гондурас, Эквадор и Уганда.

Телеканал отмечает, что власти действуют в рамках миграционного законодательства. В законах указано, что мигрант не имеет права на получение убежища в США, если у него есть возможность подать аналогичное заявление в третьей стране из списка заключивших с Вашингтоном соглашения о приеме депортированных.

Министерство внутренней безопасности США заявило телеканалу, что администрация Трампа стремится "выгнать нелегальных мигрантов из страны как можно быстрее". Кроме того, власти утверждают, что кампания по отмене заявок призвана пресекать мошеннические схемы, связанные с получением убежища. Тем не менее, как утверждают юристы, с закрытием дел столкнулись даже те, у кого были веские основания для получения убежища.

Ранее Трамп заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Президент США неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Сразу после инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп заявил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов. Согласно данным Министерства внутренней безопасности США, за 2025 год ведомство депортировало из страны более 622 тыс. нелегальных мигрантов. Всего с начала года страну покинули более 2 млн мигрантов, включая тех, кто подал заявку на так называемую самодепортацию с помощью мобильного приложения.