Khaosod: число погибших на границе с Камбоджей таиландских военных выросло до 23

По данным газеты, военнослужащий Таиланда погиб от минометного огня во время столкновений двух стран в провинции Сакэу

БАНГКОК, 23 декабря. /ТАСС/. Число военнослужащих Таиланда, погибших в ходе пограничного конфликта с Камбоджей, возросло до 23. Об этом сообщила газета Khaosod.

По ее данным, таиландский военнослужащий погиб от минометного огня во вторник во время столкновений на границе двух стран в провинции Сакэу.

Столкновения с применением стрелкового оружия на границе Камбоджи и Таиланда начались 7 декабря. Таиландские сухопутные силы 8 декабря сообщили, что камбоджийские военные начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Посольства РФ в обеих странах рекомендовали российским туристам воздерживаться от посещения приграничных районов.