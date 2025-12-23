Великобритания пошла на уступки фермерам после многомесячных акций протеста

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство Великобритании скорректировало повышение налогов для фермеров на фоне многомесячных акций протеста. Об этом говорится в заявлении Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития королевства.

Согласно предыдущим планам, объявленным осенью 2024 года, владельцы ферм стоимостью более £1 млн ($1,4 млн) при их наследовании должны были выплачивать 20-процентный налог. Теперь же под давлением общества британские власти повысили пороговое значение до £2,5 млн ($3,4 млн). Меры вступят в силу с апреля 2026 года. По подсчетам правительства, после этих изменений число ферм, которые должны будут уплачивать налог, сократится вдвое - с 375 до 185.

"Фермеры занимают центральное место в обеспечении нашей продовольственной безопасности и охране окружающей среды. Я намерена работать с ними для того, чтобы гарантировать прибыльное будущее британским сельскохозяйственным производителям. Мы внимательно выслушали фермеров по всей стране. Мы вносим изменения, чтобы защитить обычные семейные фермы", - говорится в заявлении главы ведомства Эммы Рейнолдс.

Крупные акции протеста фермеров проходят по всей Великобритании уже больше года. На некоторых из них присутствовал известный телеведущий Джереми Кларксон, который также присоединился к общенациональной кампании "Нет лейбористским членам парламента", запущенной недовольными правительственным бюджетом владельцами питейных заведений. Согласно организаторам этой акции, около 1 тыс. пабов ввели запрет на посещение для депутатов от правящей Лейбористской партии. Как указала газета The Guardian, одновременные протесты фермеров и владельцев пабов свидетельствуют об утрате доверия значительной части общества к правительству, которое повышает налоги второй год подряд вопреки обещаниям.