ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Великобритания пошла на уступки фермерам после многомесячных акций протеста

Согласно предыдущим планам, объявленным осенью 2024 года, владельцы ферм стоимостью более £1 млн при их наследовании должны были выплачивать 20-процентный налог
Редакция сайта ТАСС
12:51

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство Великобритании скорректировало повышение налогов для фермеров на фоне многомесячных акций протеста. Об этом говорится в заявлении Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития королевства.

Согласно предыдущим планам, объявленным осенью 2024 года, владельцы ферм стоимостью более £1 млн ($1,4 млн) при их наследовании должны были выплачивать 20-процентный налог. Теперь же под давлением общества британские власти повысили пороговое значение до £2,5 млн ($3,4 млн). Меры вступят в силу с апреля 2026 года. По подсчетам правительства, после этих изменений число ферм, которые должны будут уплачивать налог, сократится вдвое - с 375 до 185.

"Фермеры занимают центральное место в обеспечении нашей продовольственной безопасности и охране окружающей среды. Я намерена работать с ними для того, чтобы гарантировать прибыльное будущее британским сельскохозяйственным производителям. Мы внимательно выслушали фермеров по всей стране. Мы вносим изменения, чтобы защитить обычные семейные фермы", - говорится в заявлении главы ведомства Эммы Рейнолдс.

Крупные акции протеста фермеров проходят по всей Великобритании уже больше года. На некоторых из них присутствовал известный телеведущий Джереми Кларксон, который также присоединился к общенациональной кампании "Нет лейбористским членам парламента", запущенной недовольными правительственным бюджетом владельцами питейных заведений. Согласно организаторам этой акции, около 1 тыс. пабов ввели запрет на посещение для депутатов от правящей Лейбористской партии. Как указала газета The Guardian, одновременные протесты фермеров и владельцев пабов свидетельствуют об утрате доверия значительной части общества к правительству, которое повышает налоги второй год подряд вопреки обещаниям. 

Великобритания