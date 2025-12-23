Рютте назвал ядерный зонтик США абсолютной гарантией для союзников по НАТО в Европе

Так генсек альянса ответил на вопрос, нужно ли европейским союзникам по НАТО усилить свой ядерный потенциал сдерживания

Редакция сайта ТАСС

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте © AP/ Virginia Mayo

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что ядерный зонтик США является "абсолютной гарантией" для европейских союзников по НАТО.

"Когда речь идет о ядерном сдерживании, американский ядерный зонтик - наша абсолютная гарантия, и это не изменится. Конечно, некоторые европейские союзники по НАТО обладают собственным ядерным потенциалом, и мы сотрудничаем в этом отношении прямо и косвенно. Больше по этому поводу нечего сказать", - заявил Рютте в интервью агентству DPA. Так он ответил на вопрос, нужно ли европейским союзникам по НАТО усилить свой ядерный потенциал сдерживания.

При этом генсек альянса считает, что приверженность Соединенных Штатов НАТО при президенте США Дональде Трампе останется. "В их стратегии национальной безопасности четко указано: для США приоритетами являются безопасная Европа, сильная НАТО и тесное сотрудничество между США и европейскими членами НАТО", - подчеркнул Рютте. В то же время он утверждал, что у США есть свои очень специфические интересы в рамках НАТО.

"Арктика - это важнейший вопрос. Мы видим, как там действуют китайские и российские корабли. И мы можем защитить Арктику только вместе - европейские и американские союзники по НАТО, работая сообща", - утверждал Рютте. Северная Атлантика, по его словам, также имеет решающее значение для безопасности США. "Для обеспечения безопасности Северной Атлантики США необходима сильная европейская сторона НАТО. Мы все в одной лодке не только по историческим, но и по практическим причинам", - добавил он.

Весной текущего года президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания. Германия, Польша, Литва и Дания уже дали понять, что открыты для обсуждения этого вопроса. Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что в обозримом будущем замена ядерного зонтика США для Европы невозможна, однако ФРГ ведет переговоры с Францией и Великобританией по ядерной проблематике.