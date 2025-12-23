В Румынии назначены новые министры обороны и экономики

Оба министра принадлежат правоцентристской партии "Союз за спасение Румынии"

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 23 декабря. /ТАСС/. Новым министром национальной обороны Румынии назначен Раду Мируцэ, а новым министром экономики, цифровизации, предпринимательства и туризма - Иринеу Дарэу. Соответствующие декреты подписал президент Никушор Дан.

Оба министра принадлежат правоцентристской партии "Союз за спасение Румынии". Раду Мируцэ займет также и должность вице-премьера в правительстве Илие Боложана.

Прежний министр обороны Йонуц Моштяну был вынужден 28 ноября покинуть пост в результате скандала из-за того, что сообщил в своей официальной биографии неверные сведения о своем образовании, а прежний министр экономики Раду Мируцэ до настоящего времени временно исполнял по совместительству обязанности главы военного ведомства.