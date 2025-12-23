В Сербии заявили о решительной поддержке плана Трампа по Украине

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич также предложил Белград в качестве площадки для переговоров

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что республика решительно поддерживает план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Он также напомнил, что Белград предлагает выступить в качестве площадки для переговоров.

"Мир на Украине - насущная проблема для Европы", - сказал Джурич в интервью журналу Der Spiegel. При этом он добавил, что Европа находится под давлением. "Мы решительно поддерживаем план президента США Дональда Трампа и все другие инициативы, которые могут привести к прекращению боевых действий", - подчеркнул министр.

"Белград предлагает себя в качестве площадки для переговоров - мы являемся одной из немногих столиц, из которых можно напрямую вылететь в США, Европу, Россию, Китай или на Ближний Восток. Кроме того, мы известны как гостеприимные и тактичные хозяева", - заключил Джурич.

Представители США в минувшие выходные провели во Флориде отдельные консультации с делегациями РФ и Украины. Вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам встреч заявил о прорыве, который, по его словам, заключается в том, что "все вопросы теперь обсуждаются открыто". В свою очередь спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил "продуктивные и конструктивные" дискуссии со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, который возглавил российскую делегацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Дмитриев доложит о проведенных переговорах главе государства Владимиру Путину.

С украинской стороны на консультации во Флориде прибыли секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.