Белоруссия при необходимости будет определять самостоятельно цели "Орешника"

По словам министра обороны республики Виктора Хренина, Москва поможет с эксплуатацией гиперзвуковой ракеты

Редакция сайта ТАСС

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин © Александр Река/ ТАСС

МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Минск будет самостоятельно определять цели российского комплекса "Орешник", размещенного на территории республики. Об этом говорится в интервью министра обороны Белоруссии Виктора Хренина телеканалу CGTN.

"По заявлениям президента Беларуси, цели Минск будет определять самостоятельно, а Москва поможет с эксплуатацией гиперзвуковой ракеты", - говорится в тексте интервью, опубликованного телеканалом.