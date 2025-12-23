ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Белоруссия при необходимости будет определять самостоятельно цели "Орешника"

По словам министра обороны республики Виктора Хренина, Москва поможет с эксплуатацией гиперзвуковой ракеты
14:24
обновлено 14:37

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин

© Александр Река/ ТАСС

МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Минск будет самостоятельно определять цели российского комплекса "Орешник", размещенного на территории республики. Об этом говорится в интервью министра обороны Белоруссии Виктора Хренина телеканалу CGTN.

"По заявлениям президента Беларуси, цели Минск будет определять самостоятельно, а Москва поможет с эксплуатацией гиперзвуковой ракеты", - говорится в тексте интервью, опубликованного телеканалом. 

