В Минске представители МО Белоруссии и РФ обсудили вопросы сотрудничества

В департаменте международного военного сотрудничества министерства состоялась встреча по случаю аккредитации при белорусском Минобороны военного атташе Российской Федерации генерал-лейтенанта Валерия Афанасьева

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Представители оборонных ведомств Белоруссии и России обсудили в Минске вопросы взаимодействия с учетом текущей военно-политической обстановки. Об этом сообщило Минобороны республики.

По данным пресс-службы, в департаменте международного военного сотрудничества министерства состоялась встреча по случаю аккредитации при белорусском Минобороны военного атташе Российской Федерации генерал-лейтенанта Валерия Афанасьева, а также завершения генерал-майором Александром Пащенко дипломатической миссии в республике.

"На встрече обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества с учетом текущей военно-политической обстановки", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.