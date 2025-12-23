Парламент Южной Кореи поддержал создание трибунала по делам о мятеже

Ведущая оппозиционная партия "Гражданская сила", от которой в 2022 году баллотировался бывший президент Юн Сок Ёль, выступала против и бойкотировала голосование

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты Национального собрания Республики Корея проголосовали за создание специального трибунала, которому будут поручены дела о мятеже в связи с попыткой введения военного положения. Об этом сообщило агентство Yonhap.

175 депутатов проголосовали за законопроект, представленный правящей Демократической партией "Тобуро". Двое воздержались, еще двое высказались против. Всего в Национальном собрании заседают 300 депутатов. "Тобуро" контролирует большинство. Ведущая оппозиционная партия "Гражданская сила", от которой в 2022 году баллотировался бывший президент Юн Сок Ёль, выступала против специального трибунала и бойкотировала голосование.

Юн Сок Ёль и его политические соратники обвиняются в организации мятежа против конституционного строя в связи с попыткой введения военного положения 3 декабря 2024 года. Конституционный суд отстранил президента от власти в апреле 2025 года. Лидер фракции "Гражданская сила" в парламенте Чан Дон Хёк попытался блокировать голосование по проекту, выступая за парламентской трибуной 24 часа. Тем самым он установил рекорд. Другие депутаты воспользовались регламентом и остановили его большинством голосов спустя 24 часа.

Законопроект предусматривает создание трибунала из по крайней мере двух групп судей. Трибунал займется делами участников событий военного положения, если их обвинили в мятеже, государственной измене или бунте. Судьи Центрального окружного суда Сеула и Высокого суда Сеула подготовят инструкции, исходя из которых будут отобраны члены трибунала. Законопроект предусматривает, что трибунал будет рассматривать все подобные дела в качестве первой инстанции, но было решено, что уже начатые дела останутся в тех же судах.

Первоначальная версия этого законопроекта вызвала критику со стороны юридических кругов, поскольку документ предполагал участие министра юстиции в работе комитета, которому будет поручено формирование трибунала. Некоторые эксперты видели в этом нарушение конституционных принципов разделения властей и независимости судебной ветви власти. В обновленной версии законопроекта исключено участие сторонних по отношению к судебной системе лиц в формировании трибунала.

18 декабря Национальное судебное управление при Верховном суде заявило, что решило подготовить инструкции для нового трибунала по делам о мятеже. Тогда южнокорейские СМИ называли трибунал от Верховного суда возможной альтернативой инициативе Демократической партии "Тобуро".