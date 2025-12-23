Казахстан готов предоставить площадку для переговоров по Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также призвал "все задействованные стороны проявить терпение, гибкость, профессионализм и все же продолжить поиск формулы мира"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Наталия Губернаторова/ POOL/ ТАСС

АСТАНА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что республика готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Глава нашего государства подчеркнул сложность урегулирования украинского конфликта, где территориальный вопрос занимает доминирующее место и требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации "на поле". Поэтому Казахстан призывает все задействованные стороны проявить терпение, гибкость, профессионализм и все же продолжить поиск формулы мира. В то же время наша страна не является посредником, но в случае необходимости готова предоставить переговорную площадку в духе доброй воли", - говорится в сообщении.

Токаев также пригласил Дональда Трампа "совершить визит в Казахстан в удобное для него время и выразил уверенность, что это событие станет историческим", - указали в пресс-службе.