МО Белоруссии: размещение в республике "Орешника" не повлияет на баланс сил в Европе

Белоруссия не собирается с кем-либо воевать, указал министр обороны республики Виктор Хренин

МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Баланс сил в Европе не изменится после размещения в Белоруссии ракетного комплекса "Орешник". Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин телеканалу CGTN.

"Никак. Мы это даже не считаем, что он должен повлиять на это соотношение сил и средств [в Европе]. Это тот комплекс, который направлен на стратегическое сдерживание и реакцию, которая где-то там, на Западе, почему-то опять обострилась", - сказал он.

По словам главы Минобороны, размещение "Орешника" в республике - реакция на агрессивные действия Запада. "Мы должны обеспечить спокойствие наших граждан. Это наша реакция на их агрессивные действия. Вот чтобы они понимали, что если, по простому говоря, полезут к нам, то получат неприемлемый ущерб. Вот для чего он предназначен", - отметил министр.

При этом он подчеркнул, что Белоруссия не собирается с кем-либо воевать. "Мы открыто говорим - мы не собираемся с вами воевать, мы не угроза вам. Мы говорим, наоборот, давайте будем разговаривать, давайте мы вернем, по крайней мере, какие были отношения, как это должно быть у соседей", - указал Хренин.

Руководитель ведомства подтвердил, что комплекс наполовину сделан в Белоруссии. "Да, это полностью правда. Основная база - это база нашего Минского завода колесных тягачей, на которой размещается этот комплекс. Ну, можно считать, что так, президент это тоже сказал, 50% нашего белорусского", - добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс "Орешник" находится в Белоруссии с 17 декабря и заступает на боевое дежурство.