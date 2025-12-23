Токаев пригласил Трампа совершить визит в Казахстан

По данным пресс-службы казахстанского лидера, президенты Казахстана и США провели обстоятельный обмен мнениями по двусторонней повестке дня и текущей международной ситуации, включая украинскую проблематику

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Михаил Терещенко/ ТАСС

АСТАНА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом пригласил его посетить республику с визитом. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Касым-Жомарт Токаев отметил выдающиеся лидерские качества американского президента, что позволило ему завершить ряд международных военных конфликтов и достичь положительных результатов в усилении внутреннего потенциала США. В завершение глава нашего государства пригласил Дональда Трампа совершить визит в Казахстан в удобное для него время и выразил уверенность, что это событие станет историческим", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, президенты Казахстана и США провели обстоятельный обмен мнениями по двусторонней повестке дня и текущей международной ситуации, включая украинскую проблематику. "Токаев подтвердил настрой на полную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе его визита в Вашингтон в ноябре текущего года", - отмечается в сообщении.