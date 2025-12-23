ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Мирзиёев высоко оценил усилия Трампа по решению международных конфликтов

Глава Узбекистана также дал высокую оценку достижениям президента США во внутренней и внешней политике в 2025 году
Редакция сайта ТАСС
23 декабря, 15:36

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

© Михаил Метцель/ ТАСС

ТАШКЕНТ, 23 декабря. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом дал высокую оценку усилиям американского коллеги по решению острых международных кризисов и конфликтов. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

"Глава Узбекистана дал высокую оценку достижениям президента Дональда Трампа во внутренней и внешней политике в текущем году, особо подчеркнув его продуктивные усилия по решению острых международных кризисов и конфликтов", - сказано в сообщении. 

