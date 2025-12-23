В Венгрии считают, что ЕС не помогает, а мешает урегулированию на Украине

Предложения об отправке туда европейских миротворческих сил определенно несвоевременные, указал глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш

© AP Photo/ Virginia Mayo

БУДАПЕШТ, 23 декабря. /ТАСС/. Действия Евросоюза в отношении Украины не помогают, а мешают урегулированию конфликта и заключению мира в этой стране. Об этом заявил на встрече с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, комментируя результаты саммита ЕС, состоявшегося 18-19 декабря в Брюсселе.

"В настоящее тремя мира на Украине, к сожалению, нет, и то, что делает Европа, не ведет к установлению мира. Предложения об отправке туда европейских [миротворческих] сил определенно несвоевременные", - сказал он на встрече с журналистами после состоявшегося во вторник заседания правительства Венгрии.

Гуйяш сообщил, что премьер-министр Виктор Орбан подробно проинформировал членов своего кабинета об итогах совещания в Брюсселе. Венгрия вместе со Словакией и Чехией на саммите ЕС отказалась принимать участие в обеспечении беспроцентного "военного кредита" в размере €90 млрд на поддержку Украины. "Мы считаем, что это противоречит общеевропейским интересам", - отметил глава канцелярии премьера.

"Европе надо не финансировать войну, а поддержать мирные усилия Соединенных Штатов. Это даст реальную возможность установить мир", - подчеркнул Гуйяш. Он подтвердил, что Венгрия "останется в стороне" от действий ЕС, направленных на продолжение украинского конфликта.