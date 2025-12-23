Белоруссия ратифицировала соглашения ЕАЭС с ОАЭ и Монголией

Глава республики подписал закон о ратификации соглашения об экономическом партнерстве между организацией и Абу-Даби

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал законы о ратификации соглашений Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Монголией. Об этом сообщило агентство БелТА.

Глава республики подписал закон о ратификации соглашения об экономическом партнерстве между организацией и Абу-Даби. Этот международный договор направлен на упрощение взаимной торговли и развитие сотрудничества между ЕАЭС и ОАЭ. Его реализация позволит получить дополнительное конкурентное преимущество для продукции экономического союза, создать условия для расширения экспортных поставок.

Президент также подписал закон, предусматривающий ратификацию временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией, направленного на упрощение взаимной торговли.

Кроме того, Лукашенко подписал закон "О ратификации Конвенции об учреждении Международной организации по медиации". Этот международный договор определяет цели и задачи организации, в нем закреплены категории споров, подлежащих рассмотрению, регламентированы процедурные вопросы проведения медиации.

Ранее документы были ратифицированы Палатой представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания республики и одобрены Советом Республики (верхняя палата парламента).