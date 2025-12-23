Мирзиёев и Трамп обсудили перспективы развития отношений Узбекистана и США

Президенты подробно рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера

ТАШКЕНТ, 23 декабря. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили ход реализации достигнутых ранее договоренностей и перспективы развития отношений двух стран. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

"Президенты подробно рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также дальнейшее перспективы развития узбекско-американских отношений стратегического партнерства", - сказано в сообщении.

Лидеры отметили возросшую интенсивность двусторонних политических контактов и обменов, создание американо-узбекистанского делового и инвестиционного совета, практическую работу по учреждению совместного инвестфонда, новый механизм взаимодействия между регионами, а также значимость многостороннего сотрудничества, включая формат "С5+1".

"Осуществляется практическая реализация совместных проектов на десятки миллиардов долларов в области гражданской авиации, автопрома, горной промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, энергетики и химии, информационно-коммуникационных технологий и других сферах", - сообщает пресс-служба.

Стороны подтвердили намерение продолжать активные контакты на высшем уровне и договорились о продвижении совместных инициатив и программ практического сотрудничества. Также Мирзиёев пригласил Трампа посетить Узбекистан.