Венгрия готова принять саммит России и США

Условия для этого пока не созданы, подчеркнул глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш

© Сергей Бобылев/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 23 декабря. /ТАСС/. Венгрия готова в любой момент принять у себя российско-американский саммит в целях заключения мирного соглашения по Украине, но условия для этого пока не созданы. Об этом заявил в беседе с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, комментируя перспективы проведения в Будапеште встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Если Россия и Украина - две противоборствующие стороны - достигнут компромисса или приблизятся к нему, то будет смысл проводить саммит, и в этом случае он состоится в Будапеште. Если ситуация изменится в январе, то саммит состоится в январе, если она изменится в феврале, то саммит пройдет в феврале, если через год, то через год. Первостепенной целью является достижение мира, а где и когда это произойдет - менее важно", - сказал Гуйяш.

"Однако в данный момент нет консенсуса или условий, которые могли бы устроить Россию и Украину и позволить им заключить соглашение о мире", - отметил глава канцелярии.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позже проведение саммита было отложено, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон заявили, что встреча состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия. Переговоры в этих целях продолжаются.