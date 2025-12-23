Арахамия: ЦИК Украины возобновил работу Государственного реестра избирателей

Это произошло впервые с февраля 2022 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Украины возобновила работу Государственного реестра избирателей. Это произошло впервые с февраля 2022 года, написал в своем Telegram-канале председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"Сегодня, впервые с начала военного конфликта, постановлением ЦИК была возобновлена работа Государственного реестра избирателей", - сообщил политик.

По его словам, это открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами, органами власти в части работы с реестром и - как следствие - его актуализации. "Обновление реестра избирателей - одно из базовых условий проведения любых выборов", - подчеркнул Арахамия.

Между тем, по словам председателя ЦИК Сергея Дубовика, невозможно точно подсчитать количество украинцев, которые могли бы принять участие в выборах. "По данным реестра, насчитывается более 33 млн избирателей, но это число является чисто реестровым и не отражает реального количества граждан", - приводит его слова "24 канал". Дубовик указал, что, по разным международным оценкам, за рубежом сейчас находятся от 5 до 7,5 млн граждан Украины на территориях, где ведется учет, кроме того, около 1,4 млн украинцев не имеют избирательного адреса, то есть не зарегистрированы ни на Украине, ни за ее пределами.

Накануне спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке законопроекта о выборах. По его словам, речь идет о создании условий для голосования военных на фронте и их права избираться. Кроме того, надо решить вопрос, как будут голосовать миллионы украинцев, которые находятся за пределами государства. При этом Стефанчук отметил, что "не хотел бы начинать дискуссию", когда и при каких условиях пройдут выборы, подчеркнув, что закон о выборах во время военных действий будет одноразовым.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова выразила мнение, что в нынешних условиях проведение полноценных демократических выборов на Украине маловероятно. По ее словам, избирательный процесс в стране находится в настолько дезорганизованном состоянии, что любые попытки его запустить будут носить формальный характер. Памфилова также указала, что инициатива проведения выборов не находит заинтересованности у действующих украинских элит. По ее оценке, нынешняя власть заинтересована в продолжении конфликта, поскольку война позволяет сохранять контроль над финансовыми потоками и внешней поддержкой.