ОДКБ опровергла информацию об обращении Таджикистана за помощью

В организации отметили, что взаимодействие Таджикистана с союзниками по ОДКБ в контексте укрепления границы с Афганистаном проходит на базе соответствующей целевой межгосударственной программы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) опровергла появившуюся в СМИ информацию об обращении Таджикистана за помощью в связи с вооруженными нападениями с территории Афганистана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации.

"В связи с публикацией в ряде телеграм-каналов, в том числе в канале "Евразийский брифинг", недостоверных сведений, информируем о том, что таджикская сторона не обращалась к ОДКБ за какой-либо помощью в связи с событиями 26 и 30 ноября 2025 года", - указывается в сообщении.

В организации отметили, что взаимодействие Таджикистана с союзниками по ОДКБ в контексте укрепления границы с Афганистаном проходит на базе соответствующей целевой межгосударственной программы, утвержденной на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 2024 года в Астане.

В конце ноября произошло два случая обстрела территории Таджикистана с афганской стороны. В результате этих атак погибли пять граждан Китая - сотрудников предприятия "Шохин СМ" и строительной компании, еще пять человек получили ранения. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон резко осудил провокационные действия граждан Афганистана и поручил принять меры для предотвращения повторения подобных инцидентов. МИД республики также призвал действующие власти Афганистана принять эффективные меры по обеспечению стабильности и безопасности на государственной границе.

Таджикистан среди стран Центральной Азии имеет самую протяженную границу с Афганистаном - 1 344 км. Он непосредственно граничит с четырьмя его северо-восточными провинциями. В 2021 году после решения США о выводе войск из Афганистана сторонники радикального движения "Талибан" взяли под контроль власть в этой стране. По данным таджикской стороны, на территории Афганистана, в том числе в его северно-восточной части, действуют боевики различных террористических организаций.