Президент Приднестровья заверил, что экономический кризис не сломит республику

Были ситуации и посложнее в истории приднестровского народа, подчеркнул Вадим Красносельский

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Экономический кризис и давление со стороны Молдавии не заставят приднестровцев отказаться от построения собственного государства. Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский в интервью телеканалам "Первый Приднестровский" и "ТСВ".

"У нас живет многонациональный приднестровский народ со своей историей, со своими культурами, литературами, языками. Он есть, он стабилен. И на протяжении своей истории, которой уже 250 лет, он претерпевал многое. И победы, и поражения, и невзгоды, - все было у этого народа. Но он есть, он остался. Если кто-то думает, что какими-то проблемами с газом или с электроэнергией можно разметать этот народ, то они ошибаются. Были ситуации и посложнее в истории приднестровского народа. И он был сохранен. И мы все выдержим", - сказал Красносельский.

После прихода к власти в Молдавии президента Майи Санду в 2020 году контакты между руководителями двух берегов Днестра прекратились, начали обостряться отношения между Кишиневом и приднестровским регионом, где проживают свыше 200 тыс. граждан России. В 2022 году Украина закрыла участок границы с Приднестровьем, а Молдавия поставила новые условия для внешнеэкономической деятельности региона. Тогда Красносельский обвинил Кишинев в использовании уязвимого положения региона с целью его экономического удушения. По его словам, приднестровские компании стали подвергаться дискриминации и двойному налогообложению.

Ситуацию усугубило решение Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию с января 2025 года. В то время, как Кишинев переключился на энергоресурсы европейских стран, в Приднестровье в начале 2025 года действовал режим чрезвычайного положения, были остановлены промышленные предприятия, около месяца в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Преодолеть критическую ситуацию удалось после вмешательства России, которая стала закупать газ для Приднестровья у европейских энергетических компаний. Однако европейские банки периодически задерживают эти финансовые операции, в результате чего газ поступает с перебоями.