Путин говорил Бушу, что включение Украины в НАТО приведет к конфликту РФ и США

Президент РФ подчеркнул, что это создаст угрозу появления в непосредственной близости к России военных баз и различных систем вооружения Североатлантического альянса

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время беседы со своим американским коллегой Джорджем Бушем - младшим в 2008 году предостерег его, что намерение Вашингтона включить Украину в НАТО станет причиной долгосрочной конфронтации между РФ и США. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы правительства США, обнародованные общественной исследовательской организацией "Архив по национальной безопасности" (National Security Archive) при столичном Университете имени Джорджа Вашингтона.

"Теперь я хотел бы повторить то, что я сказал Конди и Гейтсу (занимавшие в то время посты госсекретаря и министра обороны США Кондолиза Райс и Роберт Гейтс - прим. ТАСС) в Москве по поводу расширения НАТО. Для вас это не будет новостью, и я не жду ответа. Просто хочу сказать это начистоту. Я хотел бы подчеркнуть, что вступление в НАТО такой страны, как Украина, создаст для вас и для нас долгосрочную зону противостояния, долгосрочную конфронтацию", - приводятся слова Путина в рассекреченной записи беседы, составленной сотрудниками аппарата Совета национальной безопасности Белого дома.

Буш в ответ поинтересовался, почему его российский коллега так считает. В ответ президент РФ подчеркнул, что это создаст угрозу появления в непосредственной близости к России военных баз и различных систем вооружения Североатлантического альянса. Кроме того, он добавил, что не вся украинская общественность приветствует вступление страны в НАТО и что треть населения страны или 17 млн человек являются русскими.

В феврале 2024 года глава российского государства в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Вашингтон давил на другие страны НАТО, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии. "В 2008 году на саммите в Бухаресте заявили о том, что двери для Украины и Грузии тогда в НАТО открыты, - напомнил президент. - Германия, Франция вроде были против, так же как некоторые другие европейские страны. Но тогда, как выяснилось позже, президент [США Джордж] Буш [младший], а он такой крепкий парень, крепкий политик, как мне сказали потом: он на нас нажал, и мы вынуждены были согласиться". Путин напомнил, что изначально на Западе обещали не расширять НАТО на восток.

В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было принято заявление о том, что Украина и Грузия со временем обязательно станут членами альянса. При этом конкретный план действий не принимался, а сроки не назывались. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к конституции, закрепляющие стремление страны в НАТО. Владимир Зеленский многократно подчеркивал намерение страны присоединиться к альянсу.