Спикер парламента Грузии: Запад мешает достижению мирного соглашения по Украине

Шалва Папуашвили также заявил, что не понимает, почему европейцы готовятся к войне, когда Россия говорит, что не собирается ни на кого нападать

ТБИЛИСИ, 23 декабря. /ТАСС/. Страны Запада активно мешают достижению мирного соглашения по Украине и прекращению вооруженного конфликта. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью телеканалу Пос ТВ.

"Если кто-то и мешает мирному соглашению по Украине, то это европейцы. Мы видим заявления американцев на этот счет", - сказал Папуашвили.

Спикер парламента также заявил, что не понимает, почему европейцы готовятся к войне, когда Россия говорит, что не собирается ни на кого нападать.

17 декабря, выступая на расширенной коллегии Минобороны РФ, президент Владимир Путин заявил, что политики в Европе "повышают градус истерии" и "вбивают в голову страхи" о неизбежности столкновения с Россией. Утверждения о возможном нападении России на Европу, по его словам, являются "ложью и бредом".