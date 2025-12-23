Греция, Кипр и Израиль договорились о совместных учениях и укреплении обороны

АФИНЫ, 23 декабря. /ТАСС/. Греция, Кипр и Израиль подписали соглашения о проведении совместных военных учений и действиях по укреплению безопасности в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщил греческий информационный портал newmoney.gr со ссылкой на Генеральный штаб национальной обороны Греции.

По словам издания, в Никосии были подписаны Совместный план действий Греции, Кипра и Израиля и Программа сотрудничества Греции и Израиля в области обороны на 2026 год. По сведениям из Генерального штаба национальной обороны Греции, план действий включает, в частности, проведение учений родов войск, совместную подготовку сил специальных операций, совещания штабов, а также переговоры по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подписание этих документов еще больше укрепляет военное сотрудничество между тремя государствами и повышает их роль как факторов, способствующих миру, стабильности и безопасности в регионе Восточного Средиземноморья, отметил портал.