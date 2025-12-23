Путин указывал Бушу на риски разработки ядерных зарядов малой мощности

Во время встречи в Овальном кабинете Белого дома 16 сентября 2005 года Путин заявил Бушу - младшему, что слышал о разработке в США подобных зарядов и отметил, что "всегда будет соблазн применить их", следует из опубликованных National Security Archive документов

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в 2005 году указывал своему американскому коллеге Джорджу Бушу - младшему на риски, связанные с разработкой ядерных зарядов малой мощности. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы правительства США, обнародованные общественной исследовательской организацией "Архив по национальной безопасности" (National Security Archive) при столичном Университете имени Джорджа Вашингтона.

Как следует из опубликованных документов, во время встречи в Овальном кабинете Белого дома 16 сентября 2005 года Путин заявил Бушу - младшему, что слышал о разработке в США подобных зарядов и отметил, что "всегда будет соблазн применить их". В ответ на это глава американской администрации поинтересовался, обвиняет ли Путин Соединенные Штаты в создании подобных вооружений, однако занимавший на тот момент должность министра обороны США Дональд Рамсфелд пояснил, что уже обсудил это с тогдашним главой Минобороны России Сергеем Ивановым.

"Рамсфелд только что выдал все наши секреты", - заявил американский лидер, на что Путин подчеркнул, что "прочел все эти секреты в интернете". "Способы и методы применения этих ядерных вооружений меняют психологию ядерных держав. Их применение становится возможным, и кому какое дело, будут ли они чуть больше или чуть меньше? Вот в чем разница", - подчеркнул Путин, слова которого приведены в переводе на английский язык.

Российская сторона в последние годы неоднократно выражала обеспокоенность изменениями в ядерной доктрине США, а также глубокой модернизацией арсеналов такого оружия. В частности Москва указывала на проекты создания боеприпаса "малой мощности" для крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении и "облегченной" боеголовки для баллистической ракеты подводных лодок "Трайдент-II". Такое оружие, по оценке РФ, явно задумывалось как "оружие поля боя", которое может понизить порог применения ядерных боеприпасов.