WSJ: США стянули дополнительные силы в район Карибского моря

В регион были переброшены по меньшей мере 10 конвертопланов Osprey, которые применяются в том числе в ходе специальных операций, а также военно-транспортный самолет C-17

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты стянули в район Карибского моря дополнительные войска, а также направили в регион большое число воздушных судов, используемых для проведения специальных операций, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей американской администрации и анализ полетных данных.

По ее сведениям, в регион были переброшены по меньшей мере 10 конвертопланов Osprey, которые применяются в том числе в ходе специальных операций, а также военно-транспортный самолет C-17, способный перевозить более 100 человек.

Американские чиновники подтвердили изданию, что на упомянутых воздушных судах в регион прибыли войска и военное оборудование, вместе с тем их число, а также род переброшенных войск не раскрывается.

Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, а также более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.