Постпред США при НАТО считает, что в украинском урегулировании мяч на стороне РФ

Мэтью Уитэкер заявил, что в Вашингтоне хотят выяснить, что РФ готова сделать для завершения конфликта
20:58

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер утверждает, что в процессе урегулирования украинского конфликта мяч находится сейчас на стороне России.

"Вы правы, мяч в настоящее время на стороне поля россиян", - заявил американский дипломат в прямом эфире телекомпании Fox News.

"Думаю, сейчас мы довольно хорошо понимаем, чего хочет Украина. Полагаю, мы пытаемся выяснить, что, как вы понимаете, в наибольшей степени готова сделать Россия", - сказал Уитэкер. 

