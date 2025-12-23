Постпред США при НАТО считает, что в украинском урегулировании мяч на стороне РФ
Редакция сайта ТАСС
20:58
НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер утверждает, что в процессе урегулирования украинского конфликта мяч находится сейчас на стороне России.
"Вы правы, мяч в настоящее время на стороне поля россиян", - заявил американский дипломат в прямом эфире телекомпании Fox News.
"Думаю, сейчас мы довольно хорошо понимаем, чего хочет Украина. Полагаю, мы пытаемся выяснить, что, как вы понимаете, в наибольшей степени готова сделать Россия", - сказал Уитэкер.