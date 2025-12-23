Парламент Венесуэлы одобрил законопроект против пиратства

КАРАКАС, 24 декабря. /ТАСС/. Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно одобрила законопроект о гарантиях свободы судоходства и торговли в условиях пиратства, блокад и других незаконных международных действий. Об этом в эфире телеканала Venezolana de Television сообщил спикер парламента Хорхе Родригес.

"Мы единогласно одобрили Закон о защите свободы судоходства и торговли от пиратства, блокады и других незаконных международных действий. Я признателен депутатам за их усилия, благодаря которым сегодня у нас есть сильная, смелая и патриотическая законодательная власть", - заявил Родригес.

Одобренный парламентариями закон основан на Уставе ООН и Женевской конвенции о морском праве (1958 года), где под пиратством понимается "любой незаконный акт насилия, захвата или грабежа", направленный против судна или воздушного лайнера в международных водах. Одна из статей закона предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет за подстрекательство, призывы, содействие, финансирование или участие в актах пиратства, блокаде и других международных правонарушениях против юридических лиц, осуществляющих торговые операции с Венесуэлой.

10 декабря президент США Дональд Трамп сообщил о задержании находившегося под санкциями танкера с венесуэльской нефтью и отметил, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе. 20 декабря США подтвердили перехват танкера Centuries, который шел под флагом Панамы, 21 декабря агентство Bloomberg сообщило об операции по задержанию танкера Bella 1, следовавшего к Венесуэле под панамским флагом.