Folha de S.Paulo: Бразилия опасается вмешательства США в президентские выборы

В окружении президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы считают, что Вашингтон может открыто поддержать кандидата от правой оппозиции, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 декабря. /ТАСС/. Возможности противодействия потенциальным угрозам вмешательства США в ход президентских выборов 2026 года изучают в руководстве Бразилии. Об этом сообщила газета Folha de S.Paulo со ссылкой на источники в правительстве.

По их словам, в окружении президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы полагают, что Белый дом может открыто поддержать кандидата от правой оппозиции, идеологически близкого к экс-лидеру страны Жаиру Болсонару (2019-2022). В Бразилиа также опасаются, что американская администрация попытается помочь правому кандидату мобилизовать консервативных избирателей.

Источники добавили, что бразильские чиновники готовятся к периоду турбулентности, несмотря на попытки руководства республики выстроить прагматичный диалог с Вашингтоном по торговым и экономическим вопросам в этом году.

Президентские выборы в Бразилии пройдут в октябре 2026 года. Действующий президент Лула да Силва уже объявил о выдвижении своей кандидатуры на новый срок от Партии трудящихся. Правая оппозиция продолжает искать единого кандидата на смену Болсонару, приговоренному в сентябре к более чем 27 годам лишения свободы.