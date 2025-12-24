ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Австралия впервые аннулировала визу за разжигание ненависти

Гражданина Великобритании, приверженного "пронацистской идеологии", депортируют из страны
01:52

СИДНЕЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Австралия впервые аннулировала визу за разжигание ненависти на национальной почве и демонстрацию нацисткой символики. Об этом сообщил министр внутренних дел Тони Бёрк.

Виза 43-летнего гражданина Великобритании, приверженного "пронацистской идеологии, основанной на ненависти к еврейской общине", будет аннулирована, а сам он депортирован из Австралии, сказал глава МВД. "Почти все, кто приезжает нам, - это хорошие люди и желанные гости, но тот, кто приезжает сюда для разжигания ненависти, должен уехать", - заявил Бёрк в эфире телеканала ABC.

Федеральная полиция Австралии задержала британского гражданина, установив, что он использовал две учетные записи в X для публикации контента, нарушающего федеральные законы. Ему предъявили обвинения в демонстрации запрещенных нацистских символов, публикации угроз и преследовании в сети представителей еврейской общины.

Законы в Австралии в данной области были ужесточены в связи с терактом в Сиднее 14 декабря. После нападения на людей, собравшихся для празднование Хануки, премьер-министр Энтони Альбанезе пообещал аннулировать визы тех, кто "сеет ненависть и рознь", и сделать такое поведение "отягчающим обстоятельством при вынесении приговоров за преступления, связанные с угрозами и преследованием в интернете". 

