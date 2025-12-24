Белый дом в канун Рождества запустил посвященную нелегалам трансляцию
Редакция сайта ТАСС
06:36
ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Белый дом в канун Рождества запустил трансляцию с анимацией, на которой президент США Дональд Трамп читает "Список непослушных" с перечислением имен нелегальных мигрантов.
"Список непослушных детей Санты <...> Никакого угля. Только депортация", - подписал Белый дом сообщение в X, прикрепив ссылку на трансляцию с анимацией. Она длится уже более восьми часов.
На видео, сгенерированном ИИ, Трамп сидит со списком в руках перед елкой и камином.
В некоторых странах, где отмечают католическое Рождество, считают, что Санта дарит непослушным детям на праздник уголь.