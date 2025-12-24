Трамп порекомендовал CBS "усыпить" ведущего шоу, прекращающегося в 2026 году

Президент США назвал Стивена Кольбера "жалким неудачником" без таланта

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал телекомпанию CBS "усыпить" ведущего "Позднего шоу" (The Late Show) Стивена Кольбера, бывшего одним из самых агрессивных критиков американского лидера в сегменте вечернего телевидения США.

Ранее телекомпания объявила о закрытии в 2026 году этого шоу. Кольбер - "жалкий неудачник, у которого нет ни таланта, ни чего-либо еще, необходимого для успеха в шоу-бизнесе", написал Трамп в Truth Social.

По словам американского лидера, Стивен "держится на раздражении и ненависти - ходячий мертвец". CBS следует "усыпить его" сейчас же, "это гуманный поступок", отметил американский лидер.

В ноябре прошлого года Трамп, будучи кандидатом в президенты США от Республиканской партии подал в суд на телеканал CBS News из-за интервью с претендентом на высший государственный пост от демократов Камалой Харрис с иском на $10 млрд за введение зрителей в заблуждение для вмешательства в выборы. Избирательный штаб Трампа потребовал от CBS опубликовать неотредактированную версию интервью с Харрис. По его версии, продюсеры передачи "60 минут" (60 Minutes) многократно изменяли и склеивали ответы Харрис.