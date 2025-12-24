Путин и Алиев обсудили по телефону перспективы двусторонних отношений

Президент России также поздравил азербайджанского лидера с днем рождения

БАКУ, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

"Президент России поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья. <...> В ходе телефонного разговора были затронуты вопросы, обсуждавшиеся на последней встрече президентов Азербайджана и России, состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества, а также региональных вопросах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Алиев поблагодарил российского лидера за проявленное внимание и поздравление.