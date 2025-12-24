Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января

МИД республики пообещал опубликовать на этот счет более подробную информацию

БИШКЕК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Киргизии не планируют вводить с 1 января 2026 года норму о въезде в республику граждан России исключительно по заграничным паспортам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

"Информация [о намерении киргизской стороны ввести такое правило с 1 января] не соответствует действительности", - заявила дипломат. По ее словам, в ближайшее время МИД опубликует на этот счет более подробную информацию. Ранее несколько СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Киргизия собирается запретить въезд граждан РФ в республику по внутренним паспортам с 1 января 2026 года