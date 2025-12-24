Прокуратура Южной Кореи обвинила экс-президента в нарушении закона о выборах

Юн Сок Ёль также обвинен в мятеже против государственного строя, в препятствовании органам власти при исполнении и злоупотреблении властью, в пособничестве неприятелю

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 24 декабря. /ТАСС/. Группа специального прокурора Мин Чжун Ги предъявила бывшему президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю еще одни обвинения - в нарушении закона о финансировании политических кампаний. Об этом сообщили представители специального прокурора.

Группа специального прокурора Мин Чжун Ги расследует дела по обвинениям в махинациях ценными бумагами и коррупции в отношении бывшей первой леди Ким Гон Хи. По версии следствия, в интересах Юн Сок Ёля и его жены в период до президентских выборов - с июня 2021 года по март 2022 года - было проведено несколько опросов общественного мнения. Стоимость услуг оценивается в 270 млн вон ($185 тыс.), но оплата за них не производилась. Президентские выборы состоялись 9 марта 2022 года.

Обвинения в нарушении закона также предъявлены политическому консультанту и фактическому главе социологического бюро Мён Тхэ Гюну. По мнению прокуратуры, Юн Сок Ёль от противоправных действий получил выгоду в размере 137 млн вон ($94 тыс). Группа просит суд конфисковать имущество бывшего президента на эту сумму.

Помимо этого, Юн Сок Ёль обвинен в мятеже против государственного строя, в препятствовании органам власти при исполнении и злоупотреблении властью, в пособничестве неприятелю. За организацию мятежа для главаря заговорщиков уголовный кодекс предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения или смертной казни, но последняя мера не применяется с 1997 года.

В апреле Конституционный суд отстранил Юн Сок Ёля от власти, в июне в результате выборов президентский пост занял представитель другого лагеря Ли Чжэ Мён.